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14:30, 23 марта 2022 года

Ирина Гаврилина рассказала о новой выплате на детей

Новая мера поддержки вводится по инициативе президента России Владимира Путина и позволит помочь семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно.


Глава департамента социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина рассказала о новой выплате на детей, которая позволит помочь семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Она вводится по инициативе президента России Владимира Путина.

Льгота начнет действовать с 1 апреля, но прием заявлений стартует 1 мая. Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособие придет сразу за апрель – май. В большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги, – сообщает telegram-канал «Телеграммы из Орла».

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Базовый размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума (РПМ) на ребенка – 5 707,50 рублей. Если при назначении такого пособия среднедушевой доход семьи останется меньше прожиточного минимума, то выплата будет назначена в размере 75% от РПМ – 8 561,25 руб. Если доходы не дотягивают до РПМ и в этом случае, то пособие будет назначено в полном объеме – 11 415 руб.


Артём Ежаков


 
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