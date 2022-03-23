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12:01, 23 марта 2022 года
Орловская область вошла в число лидеров-регионов по срокам регистрации электронной ипотекиЗа две прошедшие недели марта орловцы направили в Росреестр на регистрацию ипотеки более 470 заявлений. Больше половины из них - в электронном виде.
Всего в марте 2022 года за регистрацией действий с недвижимостью орловцы обратились уже свыше 5 тысяч раз. Для сравнения, в феврале зафиксировано за весь месяц 6 750 обращений. В Управлении Росреестра напоминают, что единственным подтверждением права собственности на недвижимость является наличие актуальных сведений в Едином государственном реестре недвижимости.
Элина Козлова, заместитель руководителя управления Росреестра по Орловской области: «С начала года порядка 70 % ипотек поступает в электронном виде и регистрируется в течение суток. Стоит отметить, что Орловская область вошла в число лидеров-регионов по срокам регистрации электронной ипотеки. Реальный срок регистрации составляет 9 часов».
Елизавета Капырина