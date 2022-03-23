Орловский «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь

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15:00, 23 марта 2022 года
Орловский «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувьРанее ретейлер в среднем на 16% снизил стоимость по ряду позиций в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена».
«Детский мир» на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях «одежда» и «обувь» на уровне января 2022-го года, – сообщает УФАС России по Орловской области. Ранее ретейлер добровольно ограничил наценки на некоторые группы товаров для поддержки населения. В среднем на 16% снизилась стоимость по ряду позиций в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена».
Компания берет на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.
Артём Ежаков