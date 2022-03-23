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12:23, 23 марта 2022 года В библиотеке им. Пришвина открылась выставка необычных книг в рамках проекта «Книга-путешественница» Это проект передвижных выставок детских книг, созданный Мурманской областной детско-юношеской библиотекой.





В орловской библиотеке имени Пришвина отрылась выставка книг, созданных обычными школьниками. Книги сделаны из разнообразных материалов – есть вязаные, есть бисерные, а некоторые - с использованием природных материалов. Всего – 30 экземпляров. В орловской библиотеке имени Пришвина отрылась выставка книг, созданных обычными школьниками. Книги сделаны из разнообразных материалов – есть вязаные, есть бисерные, а некоторые - с использованием природных материалов. Всего – 30 экземпляров. Выставка приехала в Орёл в рамках проекта «Книга-путешественница». Это проект передвижных выставок детских книг, которые путешествуют по разным территориям, городам и странам: Норвегия (Альта, Киркенес, Тромсе, Хаммерфест, Вадсе, Сванвик), Финляндия (Рованиеми), российским городам Баренцева Евро-Арктического региона. При этом осуществляется сотрудничество учреждений культуры, образования, общение детей и взрослых. Ирина Никашкина, директор Орловской областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина: «Ежегодно в Мурманске объявляется конкурс рукописной книги, и участвовать могут дети из разных городов, в том числе и орловские дети, и их книги так же могут ездить по городам». Выставка рукописных книг в Пришвинке будет действовать в дни школьных каникул и в течение Недели детской книги, а затем отправится в другие города.





Татьяна Тимохина





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