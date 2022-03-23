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16:00, 23 марта 2022 года Орловцы могут подарить детям Донбасса подарки ко дню рождения В стране началась благотворительная акция «Дарим вместе».





В России запущена благотворительная акция «Дарим вместе». Ее цель – поздравить с днем рождения детей вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Орловцы могут принять в ней участие.



Акция проходит во всех регионах, где есть пункты временного размещения. Дети в возрасте от года до 17 лет включительно загадывают к именинам подарки стоимостью не более 5 тыс. рублей. Для этого необходимо пожертвовать посильную сумму на сайте акции даримвместе.рф.





Артём Ежаков





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