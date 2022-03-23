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13:02, 23 марта 2022 года Орловщина на международной туристической выставке представила проект первого байдарочного порта Подробнее в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал автор проекта Игорь Савушкин.





В Москве прошла 28 международная туристическая выставка. Что там обсуждалось? - На весенних международных выставках, как правило, обсуждают тенденции туризма в России и в мире. Но в связи с обстановкой, которая сейчас происходит, обсудили в основном тренды внутреннего российского туризма. Чего нам ждать? - Ожидается рост, потому как страны, которые традиционно привлекали туристический поток, будут частично закрыты или осложнены, поэтому ожидается, что большее количество людей будет путешествовать по России. Но люди, которые привыкли путешествовать за границу, они привыкли к другому уровню сервиса, и необходимо, чтобы в регионах оказывался сервис именно такого уровня, чтобы привлечь людей отдыхать в России. Изучая турецкий опыт, мы понимаем, что поддержка туризма влияет на его стоимость и его качество. Именно на это направлен новый проект «Национальный туризм и гостеприимство», и мы очень ждём его воплощения, и надеемся, что цены на внутренние путешествия будут поддержаны государством. Ваше направление - туризм по Орловщине. Что вы предлагаете? - Внутреннему туризму сейчас предоставляются беспрецедентные возможности. Но при этом доходы у населения могут снизиться. Мы занимались внутренним туризмом на протяжении более десяти лет, так и далее предлагаем активный отдых на территории Орловской области. В прошлом году мы запустили проект «Активный глэмпинг - Байдарочный порт» на территории Новосиля, и приглашаем всех желающих отдохнуть и перезагрузиться на замечательной орловской природе. Что собой представляет байдарочный тур и Байдарочный порт? - Это активный отдых на природе с комфортным размещением. Люди, которые привыкли к комфорту, могут приехать в Новосиль, поселиться в удобных модулях с видом на реку, попробовать сплавиться на байдарках, покататься на велосипедах, познакомиться с историей Новосиля, подышать свежим воздухом, попить свежей воды и поесть вкусной еды. Есть ли сейчас возможности для развития, или сейчас важно удержать то, что есть? - Как раз о партнерстве и продвижении и была эта международная выставка. Мы заключали договоры с новыми партнерами, знакомились с агентствами, рассказывали посетителям об Орловщине, и, надеемся, что те люди, которые приходили на выставку, приедут на Орловщину.





Татьяна Тимохина





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