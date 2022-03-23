Беженцев, прибывших в Кромской район, разместили в доме, принадлежащем крупному предприятию

Как разместились люди, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.

Орловская область приняла еще 200 человек, покинувших Украину в качестве беженцев. Их распределили в районные центры - Ливны, Болхов, Мценск и Кромы.

В Кромы доставили больше 50 вынужденных переселенцев. Их разместили в доме, который принадлежит крупному предприятию в регионе, целый подъезд тут выделен для переселенцев. Просторные комнаты, хороший ремонт, в каждой квартире по новому холодильнику и наборы первой необходимости. Когда подъехал автобус, и люди увидели, где они будут жить, признались: сразу не поверили, думали, что их ждут палатки.

Семья Назаровых с двумя детьми добиралась на Орловщину из Харьковской области, самому маленькому – Захару - всего 4 месяца, он у папы на руках, в безопасности. В комнате начинают осваиваться, семья ожидала, что ребёнок перенесёт переезд хуже. Он - выдержал, как настоящий богатырь.

Камал Назаров, житель Харьковской области: «Смысла уже не было оставаться. Света не было, ходили к колодцу за водой».

За домом прикреплены волонтёры. Они помогли людям разместиться, сопроводили на ужин или привезли еду прямо в квартиры.

Михаил Мареев, волонтёр: «Что касается наших функций как волонтёров, мы будем постоянно начеку, будем следить за просьбами наших гостей».

Орловщина готова принять ещё 1000 беженцев. Ранее в Орловскую область приехали две большие группы, всего более 700 человек. В пунктах временного размещения находятся 475 человек, часть людей остановились у родственников или снимает жильё.