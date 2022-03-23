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14:47, 23 марта 2022 года
105 лет – «Орловской правде»Одно из старейших изданий региона отметило юбилейный день рождения.
22 марта газете «Орловская правда» исполнилось 105 лет. Сейчас в издании трудятся около 40 человек, тираж еженедельника – семь тысяч экземпляров, три тысячи подписчиков.
Николай Солопенко, главный редактор газеты «Орловская правда»: «Мы показываем людей труда, мы показываем истоки роста патриотизма, говорим о людях, которыми гордиться Родина, гордится наша Орловщина».
Путь длиной более века разместился в фотографиях, вырезках, статьях - в одном из залов Орловского краеведческого музея. Выставка составлена сотрудниками газеты. Она будет действовать до 4 апреля. Здесь - 23 стенда, где запечатлены самые важные и памятные вехи из жизни издания. Есть уникальные исторические материалы. Соавтор выставки Леонид Тучнин в течение 21 года проработал фотокором в «Орловской правде».
Леонид Тучнин, Заслуженный работник культуры России: «Здесь есть раритеты удивительные. Выставка построена на нескольких этапах. Довоенный этап, военный, затем - стол редактора, стол ответственного секретаря и так далее».
В день юбилея газеты лучшим сотрудникам и ветеранам журналистики вручили благодарности и почетные грамоты от губернатора и облсовета.
Татьяна Тимохина