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14:47, 23 марта 2022 года

105 лет – «Орловской правде»

Одно из старейших изданий региона отметило юбилейный день рождения.


22 марта газете «Орловская правда» исполнилось 105 лет. Сейчас в издании трудятся около 40 человек, тираж еженедельника – семь тысяч экземпляров, три тысячи подписчиков. 
 
Николай Солопенко, главный редактор газеты «Орловская правда»: «Мы показываем людей труда, мы показываем истоки роста патриотизма, говорим о людях, которыми гордиться Родина, гордится наша Орловщина».
 
Путь длиной более века разместился в фотографиях, вырезках, статьях - в одном из залов Орловского краеведческого музея. Выставка составлена сотрудниками газеты. Она будет действовать до 4 апреля. Здесь - 23 стенда, где запечатлены самые важные и памятные вехи из жизни издания. Есть уникальные исторические материалы. Соавтор выставки Леонид Тучнин в течение 21 года проработал фотокором в «Орловской правде». 
 
 Леонид Тучнин, Заслуженный работник культуры России: «Здесь есть раритеты удивительные. Выставка построена на нескольких этапах. Довоенный этап, военный, затем - стол редактора, стол ответственного секретаря и так далее».
 
В день юбилея газеты лучшим сотрудникам и ветеранам журналистики вручили благодарности и почетные грамоты от губернатора и облсовета.



Татьяна Тимохина


 
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