Свыше двухсот орловских детей-сирот обрели дом в прошлом году

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16:45, 23 марта 2022 года
Свыше двухсот орловских детей-сирот обрели дом в прошлом годуКоличество таких детей, находящихся в специализированных орловских организациях для детей-сирот, ежегодно уменьшается.
В прошлом году в Орловской области 215 детей-сирот обрели дом. Об этом сообщила глава регдепартамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина. По ее словам, количество таких детей, находящихся в специализированных орловских организациях для детей-сирот, ежегодно уменьшается.
В приемные семьи было устроено 36 детей, под опеку (попечительство) – 168 человек, на усыновление – 11 детей. На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 280 детей, не устроенных на воспитание в семьи.
Артём Ежаков