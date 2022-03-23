"Пульс" с Еленой Литинской. 23.03.2022

- Что такое тромбоэкстракция, и в каких ситуациях эта операция применяется?

- Проводиться ли сейчас реабилитация и углублённая диспансеризация после заболевания, вызванного коронавирусом?

- Как снять усталость - в рубрике «Здоровье по-домашнему».