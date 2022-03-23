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15:56, 23 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловская область приняла новых беженцев с Украины и республик Донбасса. Накануне вечером в регион прибыли еще 200 вынужденных переселенцев.



- Орловским школьникам сдавать Всероссийские проверочные работы сразу после каникул не придётся.



- Сила духа, упорство и тренировки - орловские кикбоксеры знают, как добиться успеха.



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