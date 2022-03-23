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15:58, 23 марта 2022 года Практика, опыт, стабильность. Принципы тренировок кикбоксёров С орловскими спортсменами и их тренером пообщалась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





Орловские кикбоксёры активно начали 2022 год. В копилке спортсменов - награды региональных и окружных турниров. Как отмечают тренеры и спортсмены, для успеха необходимо бороться вопреки всему, проявлять настоящий спортивный характер.



Хочешь побеждать – упорно работай. По такому принципу живут подопечные Уранбека Есенкулова. Его список побед занимает не одну строчку. А успехи тренеры являются мотивацией для его подопечных.



Уранбек Есенкулов, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу: «Как говорил великий мастер кун-фу Брюс-Ли, нужно изучать любой удар 10 тысяч раз. Так и в кикбоксинге – чтобы научиться бить руками, нужно отработать их как минимум 10 тысяч раз, чтобы научиться бить ногами – тоже самое. Количество, практика, опыт и, конечно же, стабильность в тренировках».

Согласен с этим 17-летний Михаил Осипов. Он ходит в зал почти четыре года. Параллельно с кикбоксингом юноша постигает азы тайского бокса. Виды спорта похожи, но бокс – жёстче. Однако, по мнению спортсмена, правила тренировок везде одинаковы.



Михаил Осипов, чемпион ЦФО по тайскому боксу (2022 г.): «Если ты прозанимаешься полгода, ты не сможешь в голове собрать все эти комбинации, быстро принять решения. Это дело опыта. Я свои первые пять соревнований проиграл».

Волосы собрать в косичку, а волю - в кулак. Так живёт Анастасия Свирина. Для девушки кикбоксинг оказался ближе танцев. Юная спортсменка занимается чуть более двух лет. Уже есть и первые успехи – победа на чемпионате области. Региональная медаль – мотивация двигаться к новым вершинам. Вариант тренировок у юной спортсменки нестандартный.



Анастасия Свирина, чемпионка Орловской области (2022 г.): «Я почти всегда с мальчиками стою, девочек не всегда много бывает. Меня тренер с маленькими не ставит. Как говорят, лучше тренироваться с сильными, так ты больше всему научишься».

Работа в зале продолжается. Впереди – новые турниры и новые победы.





Анастасия Дорохова





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