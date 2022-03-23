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17:35, 23 марта 2022 года 24 марта орловцы смогут бесплатно проверить легкие Команда добровольцев Орловского регионального отделения Красного Креста совместно с сотрудниками Орловского противотуберкулезного диспансера проведут просветительское мероприятие о проблеме туберкулеза и организуют мобильную флюорографию.





Завтра, 24 марта с 10:00 до 15:00 на площадке «Гринн Эйр» (Кромское шоссе, 4, у фонтана) будет работать мобильный пункт, организованный командой добровольцев Орловского регионального отделения Красного Креста совместно с сотрудниками Орловского противотуберкулезного диспансера. Специалисты проведут просветительское мероприятие о проблеме туберкулеза и организуют бесплатную мобильную флюорографию. Желающим пройти процедуру при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.





Артём Ежаков





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