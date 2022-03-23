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16:57, 23 марта 2022 года Орловское управление по вопросам миграции возглавила Елена Максимова Сегодня руководитель УМВД России по Орловской области Юрий Савенков представил её коллективу.





Полковник полиции Елена Максимова вступила в должность руководителя орловского управления по вопросам миграции УМВД. Сегодня руководитель регионального ведомства Юрий Савенков представил её коллективу, – сообщает пресс-служба управления.



Елена Максимова окончила Орловский юридический институт МВД России. Службу в ОВД начала в 2002 году в должности участкового уполномоченного милиции Урицкого РОВД Орловской области, с 2005 года служит в подразделениях по вопросам миграции. С 2018 года занимала должность начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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