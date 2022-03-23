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18:20, 23 марта 2022 года Орловское предприятие выпускает детали для импортных сельхозмашин С 2011 года на предприятии «ДорАгроМаш» было налажено производство более 3000 наименований запасных частей для зарубежной сельхозтехники, а с 2014-го - изготавливаются орудия для обработки почвы по программе импортозамещения. На заводе побывал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.





Раньше комплектующие для сельхозмашин делали только на заказ. В принципе, изготовление некоторых запчастей производились и в России, вот только фермеры считали, что если сама машина - из-за рубежа, то и детали должны быть оттуда. Однако это обманчивое мнение.



На орловском предприятии «ДорАгроМаш» запчасти производили задолго до введения санкций. Завод изготавливает более трёх тысяч наименований самых ходовых деталей для сельскохозяйственной техники. Здесь же были разработаны агрегаты для почвообработки, за основу взяты ведущие мировые образцы, которые были адаптированы для российских условий, и стоимость их дешевле.



Сейчас на производстве работают 80 человек – специалисты, работающие на токарных и фрезеровочных станках с ЧПУ. При этом нужны технологи машиностроения - вакансий много.



Съёмочной группе ГТРК «Орёл» первые детали на отправку из санкционного списка продемонстрировал руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Максим Петров.



Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Это стойка дискатора на трактор, которая позволяет готовить грунт в конце сезона к следующему сезону. Это изнашиваемый элемент. И если раньше такое изделие приходилось привозить из-за границы, платить большие транспортные затраты и таможенные пошлины, то сейчас это можно приобрести здесь, в Орле».

Отрасль сельского хозяйства одна из самых ведущий в регионе, но и другие направления не отстают. В Орловской области с конца прошлого года запущена биржа субконтрактации для промышленных предприятий - это было задумано для того, чтобы связать все производства в одну цепочку. Процесс запущен, и можно уже зарегистрировать свои производственные возможности.





Всеволод Трифонов





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