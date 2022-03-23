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18:42, 23 марта 2022 года В Орле провели Неконференцию Представители орловского бизнес-сообщества рассказали студентам о том, как открыть своё дело.





В Орле прошла Неконференция. Мероприятие было организовано центром «Мой бизнес» и орловским отделением «Опора России». Встречу организовали для студентов, имеющих мечту открыть своё дело.

Ольга Стёпина, руководитель поддержки предпринимательства в структуре «Мой бизнес»: «Конечно, хочется, чтобы идея превратилась в бизнес. Для этого эту идею нужно продавать и получать за это прибыль. А после этого можно уже оформляться в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого или юридического лица».

Новичкам рассказали, как получить деньги на старт, и как с государственной поддержкой сэкономить 80% средств на создание фирменного стиля.



Предупредили и о рисках - 48% стартапов прогорают. Причина - отсутствие клиентов. Так что делая первый шаг, надо понимать целевую аудиторию. В этом, а также с заполнением документов и созданием сайта помогут в центре «Мой бизнес».





Анна Вайсергисер





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