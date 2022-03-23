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21:20, 23 марта 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Беженцев, прибывших в Кромской район, разместили в доме, принадлежащем крупному предприятию. Решить бытовые проблемы помогают волонтёры.
- Орловское предприятие выпускает детали для импортных сельхозмашин. Импортозамещение здесь налажено задолго до введения санкций.
- В Орле провели Неконференцию. Представители орловского бизнес-сообщества рассказали студентам о том, как открыть своё дело.
Вести-Орёл