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21:20, 23 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Беженцев, прибывших в Кромской район, разместили в доме, принадлежащем крупному предприятию. Решить бытовые проблемы помогают волонтёры.



- Орловское предприятие выпускает детали для импортных сельхозмашин. Импортозамещение здесь налажено задолго до введения санкций.



- В Орле провели Неконференцию. Представители орловского бизнес-сообщества рассказали студентам о том, как открыть своё дело.



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