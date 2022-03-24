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9:21, 24 марта 2022 года В Орловской области сдвинули проведение Всероссийских проверочных работ Испытания перенесены на осень.





В Орловской области, как и во всей стране, сдвинули проведение Всероссийских проверочных работ, – сообщает региональный департамент образования. Решение принято в целях снижения рисков распространения COVID-19. ВПР планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022-го года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября.





Артём Ежаков





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