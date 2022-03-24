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8:52, 24 марта 2022 года

Почти половина ДТП в Орле произошла с участием нетрезвых водителей

За первые два месяца в областной столице произошли 42 аварии. В 18 случаях автомобилисты были пьяны.


За первые два месяца текущего года в Орле произошло 42 ДТП, в которых пострадали 52 человека. В марте печальный список пополнился первыми погибшими – насмерть сбили двоих пешеходов. Об этом было заявлено на минувшем заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Отдельно начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу Юрий Капустин обратил внимание на всплеск ДТП с участием пьяных водителей – из 42 случаев они фигурировали в 18.


Артём Ежаков


 
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