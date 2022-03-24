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7:54, 24 марта 2022 года 15 орловцев погибли в пожарах с начала текущего года За почти три месяца 2022-го в области произошло 188 возгораний.





С начала текущего года в Орловской области произошло 188 пожаров, их жертвами стали 15 человек, 11 пострадали. Число возгораний в 2022-м году уменьшилось на 16% по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года. Статистику озвучили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона.



Основное число пожаров произошло в частном секторе. Наиболее распространенными причинами возгораний назвали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.





Артём Ежаков





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