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9:45, 24 марта 2022 года

Молодая орловчанка получила больше пяти лет колонии за избиение маленького сына

Здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред.


Заводской районный суд Орла приговорил 20-летнюю местную жительницу к пяти годам и трем месяцам заключения в колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следствию удалось доказать, что девушка дважды в течение недели причинила боль своему одномесячному сыну. В первом эпизоде она в «воспитательных целях» с силой надавила ему руками в область спины и правого бока, а спустя несколько дней избила ребенка в ответ на его плач, – сообщили в прокуратуре.

Напомним, что синяки на теле младенца заметила медсестра, пришедшая с плановым осмотром. Мать сначала скрылась из дома, но затем была найдена полицейскими. Семья воспитывала единственного ребенка и на учете в подразделении ПДН ранее не состояла.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Артём Ежаков


 
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