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10:40, 24 марта 2022 года

Строительство Западного обхода Орла планируется завершить до 2028 года

Накануне глава региона Андрей Клычков и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков обсудили ряд вопросов, касающихся строительства, ремонта и содержания дорожно-транспортного комплекса Орловщины.


23 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся строительства, ремонта и содержания дорожно-транспортного комплекса Орловщины.

Андрей Клычков сделал акцент на первостепенных проектах, которые являются важными для развития транспортной инфраструктуры всего региона: «Один из наиболее значимых для Орловской области проектов – реконструкция дороги регионального значения Змиёвка – Глазуновка – Тросна в Свердловском районе протяженностью 18,3 километра. Также крайне необходимо завершить в этом году реконструкцию автодороги «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Кромского района».

Также прозвучали планы строительства Западного обхода Орла, который соединит дороги Р-120 и М-2 «Крым» и разгрузит ул. Карачевскую и Маслозаводской переулок. В марте стало известно, что правительство РФ выделит финансирование на реализацию проекта. Проектировка запланирована на 2022 – 2023 годы, фактическое завершение строительных работ – до 2028 года.

Продолжатся работы в рамках областного проекта «Региональная и местная дорожная сеть». В 2022 году на нее будет направлено свыше полутора миллиардов рублей. В эксплуатацию планируется ввести 19 объектов протяженностью 73,2 километра.

Было подчеркнуто, что более 95 % федеральных автомобильных дорог в Орловской области соответствуют всем нормативным требованиям. По итогам прошлого года число ДТП на них снизилось на 6,9%, пострадавших – тоже на 6,9 %, а погибших – на 34,7%.

Фото пресс-службы Федерального дорожного агентства

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Артём Ежаков


 
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