Главная » Новости



11:15, 24 марта 2022 года В центре Орла из пожара эвакуировали трех человек Накануне вечером загорелась квартира на набережной Дубровинского.





23 марта в 18:08 сотрудники специализированной и 3-й ПСЧ получили сигнал о возгорании в квартире на набережной Дубровинского в Орле. Пожар сопровождался сильным задымлением. Огнеборцы эвакуировали трех человека. Никто не пострадал.



Эпицентром ЧП оказалась кухня – здесь сгорела мебель и предметы интерьера на площади в 3 кв. метра. Предположительной причиной пожара называют аварийный режим работы электроустановки дома.



За прошедшие сутки орловские ПСЧ отработали 11 вызовов, семь из них касались возгораний, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото из архива









Артём Ежаков





Новости СМИ2