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11:45, 24 марта 2022 года На орловском предприятии на две недели завысили срок годности 240 куриных яиц За допущенное нарушение Россельхознадзор аннулировал учетную запись уполномоченного лица.





На орловском фасовочном предприятии на две недели завысили срок годности 240 куриных яиц. Нарушение допустил сотрудник индивидуального предпринимателя, внеся некорректные сведения в производственную транзакцию продукции. За это Россельхознадзор аннулировал учетную запись уполномоченного лица, – сообщили в управлении.





Артём Ежаков





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