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12:15, 24 марта 2022 года 90% больных туберкулёзом удаётся вылечить Сегодня - Всемирный день борьбы с туберкулезом. О том, как сегодня работают фтизиатры, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» расскажет Елена Литинская.





Лечение туберкулёза - процесс долгий. У Алексея Бегбузарова туберкулёз не тяжелый, но два месяца он уже провёл в больнице и, как минимум, столько же осталось. Причём симптомов у него не было, инфекцию обнаружили при плановом осмотре. Алексей Бегбузаров, пациент Орловского областного противотуберкулёзного диспансера: «Я стоял на учёте в детском отделении, приехал сниматься с учёта - меня отправили на проверку, после проверки выяснилось, что у меня ранняя стадия, и я попал сюда». Если раньше туберкулез считался болезнью асоцальных людей, то сегодня, говорят медики, это весь срез общества. Не рискует подхватить инфекцию только тот, кто не дышит. Алексей Степанов, заведующий отделением терапии туберкулёза лёгких № 2 Орловского областного противотуберкулезного диспансера: «Зависит от иммунитета, все мы разные, может быть контакт с инфекцией. Если есть длительный контакт, например в семье, больше шансов заболеть». У туберкулёза есть разные формы и стадии. Кто-то заразен, кто-то уже нет. Первые лечатся в стационаре, вторые - амбулаторно. Есть дневные стационары для взрослых и детей. Всё для успешного лечения в диспансере есть. Активно проводиться и профилактическая работа. Ведь чем раньше обнаружена инфекция, тем успешнее она лечится. Юлия Киселева, заместитель главного врача по медицинской части Орловского областного противотуберкулезного диспансера: «Наши врачи-фтизиатры активно работают в очагах туберкулёзной инфекции, именно выходят в очаги проживания, в места работы, в места учёбы наших пациентов и проводят там противоэпидемические мероприятия». Как правило, туберкулёз выявляют на диспансеризациях и профосмотрах в районных поликлиниках, после чего пациентов направляют в тубдиспансер. Есть и те, кто обращается сюда самостоятельно, заподозрив неладное по симптомам - кашель, ночная потливость, повышение температуры и слабость. Признаки в пандемийное время очень распространённые - поэтому необходима диагностика. Любовь Яковлева, заведующая диспансерным отделением Орловского областного противотуберкулезного диспансера: «Золотой стандарт у нас это, конечно же, рентгенологическое обследование и обследование мокроты, также не исключается и проба ДСТ». Несмотря на увеличение иммунодефицитных пациентов и больных с лекарственной устойчивостью, окончательно удаётся вылечить почти 90% больных туберкулезом. Секрет успеха не новый - ранняя стадия болезни, честное лечение и иммунитет. К 30 годам у 85% жителей земли в организме уже есть палочка Коха, но она не активна, станет она активной или нет - зависит от силы его иммунитета. Если иммунитет сильный - то он справится.





Елена Литинская





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