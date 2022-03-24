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12:45, 24 марта 2022 года Летом в Орле на озере Светлая Жизнь появится инклюзивный пляж В прошлом году жители региона своими голосами обеспечили городу бесплатное оборудование для создания территории водного отдыха для людей с инвалидностью.





В этом году на озере Светлая Жизнь в Орле появится инклюзивный пляж. Ранее жители региона своими голосами обеспечили городу бесплатное оборудование для создания территории водного отдыха для людей с инвалидностью. В конкурсе Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» орловцы обошли Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи.



Для обустройства пляжа город получит настилы общей площадью 60 кв. метров, два кресла-коляски для плавания, пять высоких и комфортных шезлонгов с противопролежневыми матрацами, пляжные матрацы для отдыха на суше и воде, а также зонтики, шатер, информационные знаки и так далее. Инклюзивное оборудование расположится возле спасательной станции, там же разместится детская купальня.



Для транспортного удобства посетителей специального пляжа будет использоваться низкопольный автобус. «Ежегодно по данному направлению организован сезонный маршрут — с мая по октябрь. В этом году будут небольшие изменения. Так, с 1 июня по 31 августа вместо обычного автобуса «ПАЗ» будет использоваться низкопольный автобус большой вместимости. Он будет курсировать по маршруту «ул. 1-я Посадская — оз. Светлая Жизнь». Расписание уже составлено, но корректировки принимаются. Планируется, что автобус будет работать на линии с 7:30 до 20:00, с интервалом в час», – рассказал и.о. первого заместителя мэра Орла Вадим Ничипоров. Итоговое расписание станет известно позднее и будет размещено на сайте городской администрации.



В будущий купальный сезон в Орле будет разрешено купание на двух пляжах – на Оке в районе Городского парке и на озере Светлая Жизнь. Их подготовка должна завершиться к 24 мая.





Артём Ежаков





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