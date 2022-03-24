четверг 24.03.2022 19:57:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:45, 24 марта 2022 года

Летом в Орле на озере Светлая Жизнь появится инклюзивный пляж

В прошлом году жители региона своими голосами обеспечили городу бесплатное оборудование для создания территории водного отдыха для людей с инвалидностью.


В этом году на озере Светлая Жизнь в Орле появится инклюзивный пляж. Ранее жители региона своими голосами обеспечили городу бесплатное оборудование для создания территории водного отдыха для людей с инвалидностью. В конкурсе Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» орловцы обошли Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи.

Для обустройства пляжа город получит настилы общей площадью 60 кв. метров, два кресла-коляски для плавания, пять высоких и комфортных шезлонгов с противопролежневыми матрацами, пляжные матрацы для отдыха на суше и воде, а также зонтики, шатер, информационные знаки и так далее. Инклюзивное оборудование расположится возле спасательной станции, там же разместится детская купальня.

Для транспортного удобства посетителей специального пляжа будет использоваться низкопольный автобус. «Ежегодно по данному направлению организован сезонный маршрут — с мая по октябрь. В этом году будут небольшие изменения. Так, с 1 июня по 31 августа вместо обычного автобуса «ПАЗ» будет использоваться низкопольный автобус большой вместимости. Он будет курсировать по маршруту «ул. 1-я Посадская — оз. Светлая Жизнь». Расписание уже составлено, но корректировки принимаются. Планируется, что автобус будет работать на линии с 7:30 до 20:00, с интервалом в час», – рассказал и.о. первого заместителя мэра Орла Вадим Ничипоров. Итоговое расписание станет известно позднее и будет размещено на сайте городской администрации.

В будущий купальный сезон в Орле будет разрешено купание на двух пляжах – на Оке в районе Городского парке и на озере Светлая Жизнь. Их подготовка должна завершиться к 24 мая.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.