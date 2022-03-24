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13:45, 24 марта 2022 года 178 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировали 47 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 178 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 107 125), госпитализировали 47 человек.



Накануне выписали 902 жителя региона. Умерли пять пациентов (с начала пандемии в области скончались 1 814 человек).





Артём Ежаков





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