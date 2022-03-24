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10:27, 24 марта 2022 года Сегодня в Орле все желающие могут пройти флюорографию Акция, которую проводит Российский Красный Крест, приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Орёл также присоединился.





Сегодня в Орле все желающие старше 18 лет могут пройти бесплатную флюорографию. Команда добровольцев орловского регионального отделения Российского Красного Креста совместно с сотрудниками противотуберкулёзного диспансера проведёт просветительское мероприятие о проблеме туберкулёза и организуют мобильную флюорографию. Исследование организовано напротив торгового центра на Кромском шоссе 4, до 15 часов.





Елизавета Капырина





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