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12:31, 24 марта 2022 года

Андрей Полухин: Почти сто процентов посевов гречихи в нашей стране занимают сорта российских селекционеров

Регион специализируется на выращивании гречихи. Кроме того, НИИ зернобобовых и крупяных культур постоянно работает над выведением новых сортов. Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер беседовала с директором ФГБНУ ФНЦ зернобобовых и крупяных культур Андреем Полухиным.


Орловщина занимает второе место по производству гречихи в стране. Стоит ли опасаться, что она у нас станет дефицитным товаром?
 
- На сегодняшний день гречиха является достаточно выгодной культурой для возделывания. В этой связи наши сельхозтоваропроизводители выделяют в своём севообороте под эту культуру достаточно большие площади. Дефицитам она вряд ли станет, потому что по всем ресурсам, которые требуются для её возделывания, у нас полная импортонезависимость. Из десяти наиболее высеваемых в стране сортов шесть являются сортами селекции нашего научного центра, и практически сто процентов посевов в стране занимают сорта селекционеров Российской Федерации. 
 
То есть, с семенами проблем не будет?
 
- Нет, не будет. Мы в этом году на посевы наших семян высшей репродукции выделяем под гречиху порядка тысячи гектаров. Так что семенами всю потребность, я думаю, мы закроем.
 
Насколько сложно выращивать гречиху?
 
- Культура гречихи достаточно специфична в своем возделывании. Так как культура опыляемая пчёлами, то в процессе вегетации гречиху нельзя обрабатывать ядохимикатами. Обработка гречихи возможна до посева. А так гречиха - культура выносливая, практически не боится болезней. Культура очень интересная. 
 
Ведёте ли вы новые разработки, и есть ли уже новые сорта? 
 
- В прошлом году мы подали на испытание новый сорт гречихи татарской, в следующем году мы предложим рынку еще новые сорта семян. Селекционная работа не прерывается, поэтому аграриям следует ждать от нас новых достижений.
 
А как обстоят дела с сельхозтехникой?
 
- В последние годы наши аграрии закупили достаточно большое количество техники зарубежного производства. Конечно же, есть определённые опасения, связанные с обеспечением запчастями. Но в то же время наши производители сельскохозяйственной техники - это и Кировский тракторный завод, и Россельмаш, и белорусские производители - вполне способны обеспечить техникой наших аграриев, закрыть всю потребность в прицепной, навесной технике, поэтому особой беды здесь ждать тоже не стоит. 
 
Технике чьего производства вы отдаёте предпочтение в вашем институте? 
 
- В нашем институте 95% техники - отечественного производства. Поэтому у нас проблем не должно возникнуть.



Анна Вайсергисер


 
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