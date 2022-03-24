Главная » Новости



12:31, 24 марта 2022 года Андрей Полухин: Почти сто процентов посевов гречихи в нашей стране занимают сорта российских селекционеров Регион специализируется на выращивании гречихи. Кроме того, НИИ зернобобовых и крупяных культур постоянно работает над выведением новых сортов. Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер беседовала с директором ФГБНУ ФНЦ зернобобовых и крупяных культур Андреем Полухиным.





Орловщина занимает второе место по производству гречихи в стране. Стоит ли опасаться, что она у нас станет дефицитным товаром? - На сегодняшний день гречиха является достаточно выгодной культурой для возделывания. В этой связи наши сельхозтоваропроизводители выделяют в своём севообороте под эту культуру достаточно большие площади. Дефицитам она вряд ли станет, потому что по всем ресурсам, которые требуются для её возделывания, у нас полная импортонезависимость. Из десяти наиболее высеваемых в стране сортов шесть являются сортами селекции нашего научного центра, и практически сто процентов посевов в стране занимают сорта селекционеров Российской Федерации. То есть, с семенами проблем не будет? - Нет, не будет. Мы в этом году на посевы наших семян высшей репродукции выделяем под гречиху порядка тысячи гектаров. Так что семенами всю потребность, я думаю, мы закроем. Насколько сложно выращивать гречиху? - Культура гречихи достаточно специфична в своем возделывании. Так как культура опыляемая пчёлами, то в процессе вегетации гречиху нельзя обрабатывать ядохимикатами. Обработка гречихи возможна до посева. А так гречиха - культура выносливая, практически не боится болезней. Культура очень интересная. Ведёте ли вы новые разработки, и есть ли уже новые сорта? - В прошлом году мы подали на испытание новый сорт гречихи татарской, в следующем году мы предложим рынку еще новые сорта семян. Селекционная работа не прерывается, поэтому аграриям следует ждать от нас новых достижений. А как обстоят дела с сельхозтехникой? - В последние годы наши аграрии закупили достаточно большое количество техники зарубежного производства. Конечно же, есть определённые опасения, связанные с обеспечением запчастями. Но в то же время наши производители сельскохозяйственной техники - это и Кировский тракторный завод, и Россельмаш, и белорусские производители - вполне способны обеспечить техникой наших аграриев, закрыть всю потребность в прицепной, навесной технике, поэтому особой беды здесь ждать тоже не стоит. Технике чьего производства вы отдаёте предпочтение в вашем институте? - В нашем институте 95% техники - отечественного производства. Поэтому у нас проблем не должно возникнуть.





Анна Вайсергисер





Новости СМИ2