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13:57, 24 марта 2022 года

Безработные орловцы смогут стать SMM-менеджерами и таргетологами

Переобучение бесплатное.


Орловцы, потерявшие работу, могут бесплатно освоить профессии. О самых востребованных направлениях переподготовки рассказала на онлайн-брифинге руководитель департамента соцзащиты, опеки, попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина.
 
Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки, попечительства, труда и занятости Орловской области: «В настоящее время можно пройти обучение по таким профессиям как бухгалтер, специалист по кадрам, менеджер по продажам, специалист по контрактной системе в сфере закупок, водители категорий C, D, E и другим».
 
Все профессии можно освоить в учебном центре службы занятости онлайн или в очном формате. На брифинге отметили, что во время обучения выплата пособия по безработице сохраняется.



Юлия Сабельникова


 
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