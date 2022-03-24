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14:21, 24 марта 2022 года Ливны приютили 45 жителей республик Донбасса Их разместили в местной гостинице. Приехавших постараются обеспечить всем необходимым – продуктами питания, одеждой, предметами личной гигиены. Подробности – в сюжете ТК «Принт-ТВ».





Ливны приняли 45 человек, прибывших из республик Донбасса. Среди них - 11 детей. Всех поселили в пункте временного размещения, которым на время стала гостиница «Ливны». Подобный опыт у сотрудников гостиницы уже имеется - в 2014 году в Ливны также приезжали многочисленные беженцы. Для всех прибывших организовано горячее питание, каждой семье выделен отдельный номер. Утром в пункт размещения прибыли медики, специалисты социальной, миграционной и службы занятости. Несмотря на то, что прибывшие в наш город беженцы не планируют здесь оставаться и мечтают поскорее вернуться на свою Родину, многие уже в день прибытия интересуются вакантными рабочими местами, потому что период их пребывания на гостеприимной ливенской земле пока неизвестно насколько затянется. Сергей Трубицин, глава г. Ливны: «Те, кто изъявят желание трудоустроиться, конечно же, мы их трудоустроим. Пункт гуманитарной помощи работает, есть и вещи, и продукты питания, и санитарно-гигиенические какие-то принадлежности. Подготовим список по каждой семье - что необходимо, дополнительно обратимся к жителям города. Я думаю, жители окажут всестороннюю поддержку, в том числе и моральную, для того чтобы прибывшие не чувствовали себя оторванными, а жили на территории Российской Федерации спокойно и достаточно неплохо, комфортно». Насколько комфортно приезжие разместились в гостинице, глава города ознакомился лично. С некоторыми беженцами Сергею Александровичу удалось пообщаться. Самому пожилому вынужденному переселенцу из Украины Григорию Павловичу 87 лет. А его младшему внуку, тоже Григорию — всего 2 года. Михаил Хаимов, житель пгт. Казачья Лопань: «Мы приехали из Казачьей Лопани. Причина - чтобы детей сохранить. Потому что стреляют, бомбят. Дети в погребе чтоб не сидели, не дай Бог прилетит, и в погребе не спасешься. Потому лучше спасти детей». Беженцев пригласили посетить пункт гуманитарной помощи, где они получат продукты питания, бытовую химию, а так же одежду, ведь многие покидали свои дома в спешке, взяв в руки только самое ценное - своих детей.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ





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