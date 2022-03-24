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16:00, 24 марта 2022 года В Орле экс-директора мусороперевозчика «Экологистик» подозревают в особо крупном мошенничестве В центре преступной схемы – свыше 1,2 тыс. несуществующих контейнеров для сбора мусора.





В Орле благодаря совместной работе УМВД и УФСБ выявлено особо крупное мошенничество в сфере обращения с отходами. В нём подозревается бывший руководитель фирмы-мусороперевозчика «Экологистик».



Из материалов дела следует, что региональный оператор по обращению с ТКО «Зеленая роща» заключил с «Экологистиком» договор на аренду и последующее приобретение 1 288 мусорных контейнеров. Фактически никаких поставок мусорных баков мусороперевозчик не провел, хотя получил от регоператора около 9,7 миллиона рублей оплаты. Расследование продолжается, разыскиваются возможные сообщники подозреваемого, – сообщили в УМВД России по Орловской области.



Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, – заявили в прокуратуре.





Артём Ежаков





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