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15:44, 24 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 90% больных туберкулёзом удаётся вылечить. Сегодня - Всемирный день борьбы с туберкулезом.



- Ливны приютили 45 жителей республик Донбасса. Их разместили в местной гостинице. Приехавших постараются обеспечить всем необходимым – продуктами питания, одеждой, предметами личной гигиены.



- Почти сто процентов посевов гречихи в нашей стране занимают сорта российских селекционеров. Ведущую роль в селекции играют орловские учёные.



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