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15:51, 24 марта 2022 года В Орловской области до 30 апреля включительно сохраняются «антиковидные» ограничения Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба.





В Орловской области до 30 апреля включительно сохраняется режим повышенной готовности по COVID-19, включающий в себя ношение масок и социальное дистанцирование. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба ввиду появления нового штамма болезни «стелс-омикрон» и его малоизученности.





Артём Ежаков





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