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15:59, 24 марта 2022 года В Орловской области с 28 марта возобновляется диспансеризация населения Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.





В Орловской области с 28 марта возобновляется диспансеризация определенных групп взрослого населения и несовершеннолетних, а также профилактические осмотры взрослого населения. Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.





Артём Ежаков





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