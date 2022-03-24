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16:05, 24 марта 2022 года В Орловской области продолжается снижение заболеваемости COVID-19 и госпитализации с ним Цифры озвучили на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.





За прошлую неделю в Орловской области зарегистрировано 1 910 случаев заболеваний COVID-19, что на 31,2% ниже показателя предыдущей семидневки.



Тем не менее, уровень заболеваемости превышает средний по стране. Уровень госпитализации с коронавирусом также снизился – на 14%. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Тенденция к снижению заболеваемости отмечена во всех возрастных группах. В возрастной структуре на взрослое население приходится 85,1% инфицированных, на детское – 14,9%.



Показатели по ОРВИ стабилизировались, но остаются высокими. Среди совокупного населения заболеваемость выше эпидпорога на 55%.





Артём Ежаков





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