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17:30, 24 марта 2022 года

Две орловчанки откупили родственников от мнимой ответственности за ДТП

Суммарно женщины отдали около 900 тыс. рублей.


Две орловчанки стали жертвами телефонных мошенников. Женщины откупили родственников от мнимой ответственности за ДТП. Суммарно орловчанки отдали около 900 тыс. рублей. Схемы использовались одинаковые – родственники потерпевших якобы были инициаторами серьезных аварий, но за определенную сумму их проблемы с законом предлагалось уладить. Деньги орловчанки передавали через приходивших к ним на дом подельников злоумышленников. По фактам случившегося возбуждены и расследуются уголовные дела о мошенничестве, – сообщили в областном УМВД.


Артём Ежаков


 
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