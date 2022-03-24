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16:58, 24 марта 2022 года Хирургический корпус больницы им. Семашко отмывают после ковида В связи со снижением количества заболевших коронавирусной инфекцией медучреждения Орловской области возвращаются к своему профилю.





Хирургический корпус «отмывается» от ковида уже не первый раз. Здесь хорошо знают, что это непросто. Процесс занимает не меньше недели. Особенно в отделении реанимации, где лежали самые тяжелые пациенты, и концентрация вируса была особенно высока.



Светлана Калмыкова, старшая сестра отделения анестезиологии и реанимации больницы им. Н.А. Семашко: «Обрабатываем все шестипроцентной перекисью, затем берем бак-пасевы и ПЦР-анализы, когда придут отрицательные, тогда мы готовы приступить к приему пациентов».

Анализы на ковид сдают и стены, и реанимационные кровати, и аппаратура, отмывать которую нужно с особенной осторожностью, чтобы не повредить. Ведь наркозные аппараты и ИВЛ - техника дорогостоящая.



Приводится в порядок и операционный блок. При ковиде активными здесь были только четыре операционные, остальные десять были законсервированы. Теперь все возвращается на круги своя.



Галина Никифорова, и.о. старшей операционной сестры операционного блока больницы им. Семашко: «В данный момент мы готовы полностью к открытию с первого апреля. Все операционные будут работать для оказания экстренной хирургической помощи жителям Орла».

Приводятся в порядок и палаты хирургического корпуса, а сами хирурги, наконец, смогут оперировать без так надоевшего ковидного снаряжения.



Сергей Долгий, заведующий хирургическим отделением больницы им. Семашко: «Теперь мы можем вернуться обратно к своей нормальной работе, когда не будет очков, не будет масок, будут обычные халаты, обычные перчатки, и риск плохих последствий после проведенных операций будет намного меньше».

Ковидная нагрузка на стационар действительно снижается. На сегодня занято только 295 коек. Но расслабляться рано, говорит главный врач. Реанимация заполнена пациентами под завязку. Заняты все 60 мест.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Семашко: «Осторожность, которая была предназначена для предохранения от коронавирусной инфекции нужно продолжать соблюдать. Пока не отменен масочный режим, пока не отменена дистанция, надо соблюдать это всё».

Кроме отделений хирургического корпуса принимать пациентов так же будут офтальмологическое и оториноларингологическое отделения больницы им. Семашко.





Елена Литинская





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