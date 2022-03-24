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17:00, 24 марта 2022 года На Орловщине цены на социально-значимые товары взяла под контроль «Единая Россия» Региональное отделение партии объединило вокруг себя волонтёров, молодёжный парламент, ОНФ и общественные организации.





Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Российская газета». Как отметили в ФАС, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.



В Орле ситуацию обсудили представители реготделения партии «Единая Россия», члены Молодёжного парламента, ОНФ и общественных организаций.

Было решено вести мониторинг в магазинах и торговых центрах, а также подготовить аналитические материалы для контролирующих органов. О нарушениях будут сообщать в антимонопольную службу и прокуратуру.



Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «У нас есть сегодня на складах всё: около 140 тысяч тонн сахара, а нам по области в целом необходимо на год 28 тысяч, то есть, создают какой-то определенный дефицит, а с другой стороны, на мой взгляд, спекуляцию. Если сахар произвели в прошлом году, что могло повлиять на цену реализации, если она выросла в два, а порой и в три раза?»

Леонид Музалевский уверен: за серьёзное подорожание таких товаров как сахар и крупы, виновных лиц необходимо находить и привлекать к ответственности.





Юлия Сабельникова





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