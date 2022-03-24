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18:58, 24 марта 2022 года

Андрей Клычков раскритиковал работу глав районов по заключению контрактов для реализации региональных и нацпроектов

На данный момент подрядчики найдены только на половину контрактов.


В Орловской области обсудили ход реализации национальных, региональных и муниципальных проектов. Совещание с главами районов провел губернатор Андрей Клычков. Как было отмечено, подрядчики найдены только на половину контрактов.

Лучшие результаты у Глазуновского, Троснянского, Корсаковского и Краснозоренского районов - они заключили все 100% контрактов по запланированным на этот год работам. Близки к ним Сосковский район, Свердловский, Орловский муниципальный округ и город Ливны - контрактация свыше 90%. В зоне риска город Мценск - проторгована только четверть запланированных работ, Малоархангельский район - контрактация 23%, и Новосильский район - самый низкий показатель - 5%. Губернатор отметил, что без этой работы регион может потерять федеральные средства.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нам нужно с вами законтрактоваться. Потом оперативно вносить изменения в сметы, менять оборудование. Не будет контрактов - деньги уйдут в те регионы, где будут контракты. И, коллеги, они пойдут на те самые цели, о которых вы говорите: на замену оборудования, на увеличение сметы. Но это будут наши с вами деньги, из Орловской области, ушедшие в другой регион».

К 1 апреля все госзаказы по национальным, региональным и муниципальным программам должны быть проторгованы.


Антон Киселёв


 
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