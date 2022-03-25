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21:20, 24 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Шаги из пандемии - с осторожностью. На Орловщине ещё на месяц продлили ограничения.



- Хирургический корпус больницы им. Семашко отмывают после ковида. В связи со снижением количества заболевших коронавирусной инфекцией медучреждения Орловской области возвращаются к своему профилю.



- Стратегическое зерно. Орловские учёные заверяют: гречка не станет дефицитным продуктом. По этой культуре – полная импортонезависимость.



- Родной комбайн позволит выиграть битву за урожай. Орловские аграрии готовы к посевной.



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