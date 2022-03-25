Лучшим учеником Орла стала Анна Бабкова

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7:09, 25 марта 2022 года
Лучшим учеником Орла стала Анна БабковаВыпускница гимназии № 16 теперь представит областную столицу на региональном уровне.
Выпускница гимназии № 16 г. Орла Анна Бабкова стала победительницей муниципального этапа конкурса «Ученик года – 2022». В тройку лучших также вошли Руфина Гладких из школы № 38 и Анастасия Янина из гимназии №39.
Всего в финал прошли 10 участников – представители лицеев № 1 и 40, школ № 11, 15, 17, 38 и 45, гимназий № 16, 19 и 39. Победителя определяли по итогам шести конкурсных заданий.
Теперь Анна Бабкова представит областную столицу на региональном этапе конкурса.
Фото с сайта мэрии Орла
Артём Ежаков