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8:14, 25 марта 2022 года Два резидента особой экономической зоны «Орёл» готовятся к запуску новых объектов Мощности введут ООО «Агрос» и ООО «РК-Премикс».





В этом году два резидента особой экономической зоны «Орёл» введут в эксплуатацию свои объекты. ООО «Агрос» завершит строительство предприятия по хранению и переработке зерна. ООО «РК-Премикс» готовится открыть производственно-складской комплекс. Обе компании вложили в возведение этих мощностей многомиллионное финансирование, – сообщает региональный информационный портал.



Новый резидент ОЭЗ «Орел» ООО «Три Точки Мануфактуринг» уже приступила к строительству завода по производству телематического оборудования для автопроизводителей. АО «Корпорация развития Орловской области» продолжит сопровождать текущие и потенциальные проекты резиденты.



Что касается другой льготной площадки для инвесторов – ТОСЭР «Мценск» – то по итогам первых двух лет ее работы в экономику региона было привлечено 4,1 млрд рублей. В качестве резидентов зарегистрировано 14 субъектов МСП, которые создали свыше 1,6 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.





Артём Ежаков





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