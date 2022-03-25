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9:18, 25 марта 2022 года

«Кощей. Начало» снова в кино!

C 26 марта анимационный фильм «Кощей. Начало», созданный студией «Паровоз» совместно с медиахолдингом «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком»), можно будет снова увидеть во всех кинотеатрах страны.


 В дни весенних школьных каникул большое анимационное приключение для всей семьи — мультфильм «Кощей. Начало», возвращается в кинотеатры страны.

В давние времена люди и сказочные существа жили вместе. Пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак — «правая рука» безжалостного Ледяного монстра, способного уничтожить весь мир. Лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силен, красив, а еще водит байк... Его зовут Кощей. Помогают ему в этом смелая волшебница Мэй, болтливый Меч Кладенец, проницательная Баба Яга и ловкий Водяной.

«Кощей. Начало» режиссера Андрея Колпина вырос из вселенной анимационного сериала «Сказочный патруль». Главных героев озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Тимур Родригез, Юрий Гальцев, Юлия Александрова, Полина Кутепова, Мирослава Карпович и другие известные артисты. В полнометражном мультфильме появятся главные героини «Сказочного патруля» — четыре волшебницы, которым отведена очень важная роль в сюжете. Вместе с другими героями Алёнке, Варе, Маше и Снежке предстоит принять участие в эпической битве с драконом.

«Кощей. Начало» стал самым кассовым российским анимационным фильмом 2021 года, собрав 130 миллионов рублей в России и СНГ, и вошёл в тройку самых популярных отечественных мультфильмов за период пандемии с аудиторией более 611 тысяч зрителей (по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика»).

В январе этого года анимационный фильм «Кощей. Начало» вошел в шорт-лист Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», а в феврале мультфильм стал победителем сразу двух международных кинофестивалей — Sochi Film Festival и ZILANT, прошедшего в Казани, — в номинации «Лучший полнометражный мультфильм».


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