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9:45, 25 марта 2022 года В Орловской области представители региональной власти возобновят личный прием граждан Соответствующее решение принято на последнем заседании регштаба по COVID-19.





В Орловской области представители региональной власти возобновят личный прием граждан. Мероприятия будут проходить с учетом неукоснительного соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Соответствующее решение принято на последнем заседании регштаба по COVID-19.





Артём Ежаков





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