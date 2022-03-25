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10:30, 25 марта 2022 года 7 человек спасены и 15 эвакуированы из пожара на ул. Ливенской в Орле Возгорание в жилом здании произошло накануне вечером.





24 марта в 23:20 сотрудники 3-й и специализированной ПСЧ получили сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Ливенской в Орле. Очагом пожара стала однокомнатная квартира. Сильное задымление распространилось на первый и второй этажи.



Огнеборцы спасли из здания 7 человек и 15 эвакуировали. Никто не пострадал. Огонь повредил мебель на площади в 6 кв. метров. Причина пожара устанавливается.



За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 18 раз, из них четыре выезда касались ликвидации возгораний.



Фото из архива









Артём Ежаков





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