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11:30, 25 марта 2022 года В Орле зафиксировали первое горение травы В ГУ МЧС России напоминают об ответственности за сжигание сухой растительности.





В Орле зафиксирован первый в этом году случай горения травы. Накануне огнеборцы потушили 100 кв. метров вспыхнувшей сухой растительности в овраге на ул. Матросова.



В ГУ МЧС России напоминают об ответственности за сжигание сухой растительности. Подобные действия могут привести к обширным пожарам. Штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается.



Фото из архива









Артём Ежаков





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