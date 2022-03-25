пятница 25.03.2022 11:48:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:50, 25 марта 2022 года

Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил годовые экономические показатели региона

Глава Орловщины сегодня выступает перед депутатами областного совета с отчетом об итогах деятельности регионального правительства в прошлом году.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил основные экономические показатели региона за прошлый год. По ряду ключевых позиций достигнут рост: валовый региональный продукт составил порядка 309,5 млрд рублей (+8,8% к 2020 году), индекс промышленного производства вырос на 11,6%, экспорт промышленной продукции достиг отметки в 237,9 млн долларов США (+32,8%), объем налоговых поступлений от промпредприятий составил 14,6 млрд рублей (+48%).




Также вырос объем производства продукции АПК. Он достиг 135,5 млрд рублей, что на 28,2% больше уровня 2020-го. По итогам года рост производства в животноводстве составил 26,8%. Производство скота и птицы в живом весе превысило 239 тыс. тонн (+16,5 %). Объем экспорта продукции АПК составил 111,1 млн долларов (+20,8% к плану).


Весь экспорт увеличился на 44,8% и составил 418,5 млн долларов. Доходы областного бюджета за прошлый год составили 48,3 млрд рублей (+6,3 млрд руб.) Налоговые и неналоговые доходы – 26,3 млрд рублей (+5,9 млрд руб.)

За 2018 – 2021 годы доля госдолга по отношению к собственным доходам региона снизилась на 30,5%. С учетом фактического снижения в 2021 году на 694,1 млн рублей за счет собственных доходов объем госдолга на 1 января 2022 г. сложился в размере 20 млрд рублей, что составляет 76 % от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.


Доклад главы Орловской области публикует telegram-канал «Телеграммы иZ Орла».

Информационный портал Орловской области ведёт прямую трансляцию заседания областного Совета народных депутатов.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.