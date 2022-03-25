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10:50, 25 марта 2022 года Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил годовые экономические показатели региона Глава Орловщины сегодня выступает перед депутатами областного совета с отчетом об итогах деятельности регионального правительства в прошлом году.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил основные экономические показатели региона за прошлый год. По ряду ключевых позиций достигнут рост: валовый региональный продукт составил порядка 309,5 млрд рублей (+8,8% к 2020 году), индекс промышленного производства вырос на 11,6%, экспорт промышленной продукции достиг отметки в 237,9 млн долларов США (+32,8%), объем налоговых поступлений от промпредприятий составил 14,6 млрд рублей (+48%).









Также вырос объем производства продукции АПК. Он достиг 135,5 млрд рублей, что на 28,2% больше уровня 2020-го. По итогам года рост производства в животноводстве составил 26,8%. Производство скота и птицы в живом весе превысило 239 тыс. тонн (+16,5 %). Объем экспорта продукции АПК составил 111,1 млн долларов (+20,8% к плану).





Весь экспорт увеличился на 44,8% и составил 418,5 млн долларов. Доходы областного бюджета за прошлый год составили 48,3 млрд рублей (+6,3 млрд руб.) Налоговые и неналоговые доходы – 26,3 млрд рублей (+5,9 млрд руб.)



За 2018 – 2021 годы доля госдолга по отношению к собственным доходам региона снизилась на 30,5%. С учетом фактического снижения в 2021 году на 694,1 млн рублей за счет собственных доходов объем госдолга на 1 января 2022 г. сложился в размере 20 млрд рублей, что составляет 76 % от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.





Доклад главы Орловской области публикует telegram-канал «Телеграммы иZ Орла».



Информационный портал Орловской области ведёт прямую трансляцию заседания областного Совета народных депутатов.





Артём Ежаков





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