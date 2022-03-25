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12:15, 25 марта 2022 года Андрей Клычков рассказал о годовой работе региона в сфере здравоохранения и образования Губернатор Орловской области сегодня выступил перед депутатами областного совета с отчетом об итогах деятельности регионального правительства в прошлом году.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о работе региона в сфере здравоохранения и образования в прошлом году. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждения Орловщины закуплено 47 единиц современного оборудования, 20 машин скорой помощи и 41 единица транспорта для доставки пациентов, медперсонала и лекарств. Также возведено два фельдшерско-акушерских пункта. На базе перинатального центра НКМЦ им. Круглой» в рамках программы «Демография» открыт центр вспомогательных репродуктивных технологий.





В рамках нацпроекта «Образование создано 47 в школах «Точек роста», оборудован мобильный «Кванториум», проведен ремонт и закупка оборудования в ряде образовательных организаций.





Доклад главы Орловской области публикует telegram-канал «Телеграммы иZ Орла».





Артём Ежаков





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