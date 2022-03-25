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12:45, 25 марта 2022 года В Орле начали ремонт ул. Ломоносова Рабочие приступили к фрезерованию дорожного полотна.





ООО «ГазРесурс» начало ремонт ул. Ломоносова. Рабочие приступили к фрезерованию дорожного полотна. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

«Сегодня приступили к фрезерованию ул. Ломоносова. Подрядчик планирует уложиться в два дня максимум – объект небольшой, уже почти закончили первый проход по одной стороне. Дальше приступим к демонтажу бортового камня. На следующей неделе фреза перейдёт на ул. Максима Горького», – заявил градоначальник. Ремонт ул. Ломоносова должен завершиться к 31 июля. Такой срок прописан в соглашении.





Артём Ежаков





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